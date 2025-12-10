Оператори СБС знищили два ЗРК "Тор-М1" та ЗРК "БУК-М3" окупантів

Бійці Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України знищили два російські зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) "Тор-М1" та ЗРК "БУК-М3", повідомила пресслужба СБС.

"Бійці 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем завдають чергових критичних втрат противнику в зоні відповідальності підрозділу. Оператори батальйону Asgard, що входить до складу бригади, майстерно відпрацювали по комплексах протиповітряної оборони противника. Серед підтверджених цілей: 2 одиниці самохідного зенітного ракетного комплексу ЗРК "ТОР-М1"; 1 одиниця новітнього зенітного ракетного комплексу ЗРК "БУК-М3"", - йдеться у повідомленні СБС у Телеграм-каналі у середу.

У пресслужбі СБС також нагадали, що раніше бійці цього ж підрозділу за три дні знищили три російські системи ППО вартістю близько $60 млн.

"Знищення подібних систем має критичне значення, адже противник відчуває гострий дефіцит у виробництві високотехнологічних і дороговартісних ЗРК, необхідних для поповнення втрат", - наголосили в СБС.