У Донецькій області ліквідовано ЗРК "Бук" окупантів - ССО

Оператори 3 окремого полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили на донецькому напрямку зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" російських окупантів і станцію виявлення та цілевказання 9С36, що входить до складу комплексу.

"Оператори ССО навели на ворожий "Бук-М2" і РЛС вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. У результаті професійного коригування і точного вогневого ураження техніку противника знищено", - повідомляється на сторінці ССО ЗСУ в понеділок.

У повідомленні наголошується, що ЗРК "Бук" призначений, зокрема, для ураження авіації, тактичних балістичних і авіаційних ракет, надводних і наземних цілей.