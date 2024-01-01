Події

13:10 01.01.2024

У Донецькій області ліквідовано ЗРК "Бук" окупантів - ССО

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Оператори 3 окремого полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили на донецькому напрямку зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" російських окупантів і станцію виявлення та цілевказання 9С36, що входить до складу комплексу.

"Оператори ССО навели на ворожий "Бук-М2" і РЛС вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. У результаті професійного коригування і точного вогневого ураження техніку противника знищено", - повідомляється на сторінці ССО ЗСУ в понеділок.

У повідомленні наголошується, що ЗРК "Бук" призначений, зокрема, для ураження авіації, тактичних балістичних і авіаційних ракет, надводних і наземних цілей.

 

Теги: #бук #ссо

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