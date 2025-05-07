На одному з ключових напрямків українські воїни знищили ворожий ЗРК середньої дальності "Бук-М1", повідомляє командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки "Чорний ліс" вдалося виявити і знищити разом з боєкомплектом під час переміщення російський багатофункціональний ЗРК середньої дальності "Бук-М1". Цей "феєрверк" від детонації БК – наслідок точного влучання в сучасний ЗРК російської армії", - сказано у повідомленні.

Також у публікації розміщено відповідне відео від окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс".

ЗРК "Бук-М1" – один із ключових засобів ППО противника. Орієнтовна вартість багатофункціонального ЗРК середньої дальності "Бук-М1" ~ $10 млн.