Українські військові знищили ворожу ПЗУ комплексу "Бук" із шістьма ракетами

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій (ССО) під час роботи на сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1".

"По цілях оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами. Окупанти марно намагалися загасити вогонь і врятувати техніку. Унаслідок удару знищено пуско-заряджальну установку із шістьма ракетами, вогневу установку комплексу "Бук-М1" пошкоджено", - ідеться в повідомленні командування ССО.