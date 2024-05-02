Події

16:04 02.05.2024

Українські військові знищили ворожу ПЗУ комплексу "Бук" із шістьма ракетами

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Українські військові знищили ворожу ПЗУ комплексу "Бук" із шістьма ракетами

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій (ССО) під час роботи на сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1".

"По цілях оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами. Окупанти марно намагалися загасити вогонь і врятувати техніку. Унаслідок удару знищено пуско-заряджальну установку із шістьма ракетами, вогневу установку комплексу "Бук-М1" пошкоджено", - ідеться в повідомленні командування ССО.

 

Теги: #знищення #бук

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