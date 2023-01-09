Зеленський подякував прем'єр-міністру Чехії Фіалі за оборонну підтримку: Очікуємо посилення

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок телефонну розмову із прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою.

"Провів змістовну розмову з прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою. Подякував за підтримку України під час головування Чехії в Раді ЄС. Розповів про ситуацію на фронті, загрозу ескалації з боку РФ. Цінуємо важливу оборонну підтримку Чехії, очікуємо на посилення. Окрему увагу приділили імплементації української формули миру", - написав Зеленський у твіттері.