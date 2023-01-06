Політика

13:43 06.01.2023

Туреччина не відкидає можливості відновлення відносин із Сирією

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Туреччина не відкидає можливості відновлення відносин із Сирією

 У керівництві Туреччини розглядають можливість відновлення повноформатних відносин із Сирією, повідомляє у п'ятницю Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених із ситуацією.

"Туреччина, яка підтримала у 2011 році виступи проти президента Сирії Башара Асада, тепер готується до того, щоб на повний голос заявити про його визнання і розпочати роботу з вибудовування дипломатичних, торговельних зв'язків, а також співпраці у сфері безпеки", - інформує агентство.

"Як крок у відповідь президент Туреччини Реджеп Ердоган хотів би, щоб Асад не дозволив сирійським курдам сформувати на півночі Сирії автономний регіон, який наразі перебуває під контролем курдських Сил самооборони. Ця умова має стати частиною будь-якої угоди про мир", - зазначають співрозмовники агентства.

При цьому, продовжує Bloomberg, Ердоган не відкидає можливості і особистої зустрічі з президентом Сирії.

"Ми зустрінемося як керівники країн, але час залежить від того, як розвиватиметься ситуація", - наводить Bloomberg слова Ердогана.

У грудні в РФ відбулися перші за 11 років переговори міністрів оборони Туреччини та Сирії.

Теги: #туреччина #сирія

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