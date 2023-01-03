Політика

17:21 03.01.2023

Уряд у 2023 році розробить позицію щодо всіх 35 розділів майбутньої Угоди про членство України в ЄС - Шмигаль

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Уряд у 2023 році розробить позицію щодо всіх 35 розділів майбутньої Угоди про членство України в ЄС - Шмигаль

 Кабінет Міністрів у 2023 році виробить позицію щодо всіх 35 розділів майбутньої Угоди про членство України в Європейському Союзі, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми отримали статус держави-кандидата на членство в ЄС, п'ять безвізів з Євросоюзом, виконали майже 70% Угоди про асоціацію. У 2023 році ми прагнемо розпочати переговори про членство в Європейському Союзі. Для цього розробимо позицію щодо всіх 35 розділів майбутньої Угоди про членство", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, також буде підготовлено делегацію професійних переговорників.

"Першим важливим викликом цього року є проведення на початку лютого саміту Україна-ЄС. Те, що він відбудеться у Києві, – важливий сигнал для України та всього світу. Сигнал про те, що ми не самі у протистоянні агресії і впевнено рухаємось до нашої спільної перемоги над ворогом", - заявив прем'єр.

Теги: #україна_єс #шмигаль

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