Політика

18:16 02.01.2023

Глава МЗС Ізраїлю: Значну гуманітарну допомогу Україні буде продовжено

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Глава МЗС Ізраїлю: Значну гуманітарну допомогу Україні буде продовжено

Новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що в підході Ізраїлю до війни в Україні відбудуться певні зміни, й наголосив, що значну гуманітарну допомогу Україні буде продовжено.

Як повідомляє видання Times of Israel, під час своєї вступної промови перед співробітниками Міністерства закордонних справ Коен відмовився коментувати запит України на оборонне озброєння від Ізраїлю.

Водночас він зазначив, що "значна гуманітарна допомога" Україні буде продовжена. За словами глави МЗС, "в питанні Росія-Україна ми робитимемо одне точно - менше говоритимемо публічно".

Він також зазначив, що в підході Ізраїлю до війни в Україні відбудуться певні зміни.

Після церемонії зустрічі в МЗС заплановано його бесіду з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Також Коен повідомив, що 3 січня він має поговорити зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

 

Теги: #ізраїль #гумдопомога

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