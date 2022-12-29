Політика

21:34 29.12.2022

Зеленський привітав прем'єр-міністра Ізраїлю зі створенням нового уряду

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Зеленський привітав прем'єр-міністра Ізраїлю зі створенням нового уряду

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу із створенням нового уряду, а також підтвердив готовність України до співпраці з метою посилення двосторонніх зв'язків.

"Вітаю Прем'єр-міністра Нетаньягу зі створенням нового уряду. Бажаю успіхів на шляху до благополуччя та безпеки Ізраїлю, підтверджую готовність України до тісної співпраці для посилення наших зв'язків та протистояння спільним викликам, процвітанню та перемозі над силами зла", - написав Зеленський у твіттері в четвер увечері.

 

 

 

Теги: #ізраїль #уряд #премєр

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