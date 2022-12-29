Політика

12:31 29.12.2022

Японія поки що не визначилася з позицією про створення спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України - посол

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Японія поки що не визначилася з позицією про створення спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України - посол

 Японія ще не визначилася з позицією про створення спеціального трибуналу щодо агресії РФ проти України, проте перебуває в тісному контакті з урядом України та іншими країнами для збирання необхідної інформації, повідомив посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда.

"Ми розуміємо аргумент, який стоїть за наміром українського уряду розглянути питання про створення спеціального трибуналу. Чесно кажучи, ми ще не визначилися зі своєю позицією. Саме тому ми перебуваємо в тісному контакті і з урядом України, і з країнами-однодумцями, щоб отримувати більше інформації", - сказав посол в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Мацуда зазначив, що нещодавно він провів серію переговорів із українськими офіційними особами, які беруть участь у цій схемі міжнародного трибуналу.

Водночас посол наголосив, що Японія тісно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом щодо притягнення РФ до відповідальності за порушення міжнародного права та міжнародного гуманітарного права.

"Ми неодноразово засуджували Росію за навмисне завдання ударів по жителях та приватній інфраструктурі, зокрема цивільній інфраструктурі, інфраструктурі, пов'язаній з енергетикою. Це явне порушення міжнародного права та міжнародного гуманітарного права. Ті, хто причетний до цих злочинів, мають бути притягнуті до відповідальності. Тому, по-перше, ми надали фінансову підтримку МКС (Міжнародному кримінальному суду) для порушення справи проти винних. Уряд Японії тісно співпрацює та працює з МКС, зокрема щодо злочинів геноциду", - сказав він.

Теги: #посол #японія #мацуда

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