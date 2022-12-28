Політика

12:33 28.12.2022

Нардепи пропонують зобов'язати кандидатів на посади послів проходити співбесіду у комітеті Ради із закордонних справ

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Нардепи пропонують зобов'язати кандидатів на посади послів проходити співбесіду у комітеті Ради із закордонних справ

Група народних депутатів із фракції "Європейська солідарність" пропонує Верховній Раді вдосконалити порядок призначення на посади дипломатичної служби в Україні.

Відповідний законопроєкт №8314 зареєстровано у парламенті у середу, його текст нині відсутній на сайті ВР.

Водночас співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у фейсбуці пояснила, що законопроєкт передбачає зобов'язати кандидатів на посади послів України проходити співбесіду у комітеті Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, "як це було за часів президента Ющенка (зрадник Янукович, який намагався узурпувати владу, це скасував).

За її словами, ця необхідність полягає в тому, щоб позиція профільного комітету щодо послів мала рекомендаційний характер під час їх призначення для Міністерства закордонних справ України та Офісу президента.

"Кадрові дипломатичні рішення мають відповідати правилу трьох П, виведеному патріархом української дипломатії Удовенком: Професійність. Порядність. Патріотизм", – додала парламентарій. 

Теги: #дипломати #законопроєкт #співбесіда

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