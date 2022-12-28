Нардепи пропонують урегулювати питання інформзабезпечення виборів

Народні депутати пропонують врегулювати питання інформаційного забезпечення виборів та передвиборної агітації.

Відповідний законопроєкт №8310 "Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо вдосконалення регулювання інформаційного забезпечення виборів та здійснення передвиборної агітації" зареєстровано у Верховній Раді у вівторок, повідомляє сайт парламенту.

Пропоновані зміни до законопроєкту дають гарантії журналістам та іншим суб'єктам, які здійснюють підготовку інформації для медіа, на безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з усіма типами виборів: з'їзди (збори, конференції) партії, на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день голосування (повторного голосування) – за умов, визначених Виборчим кодексом.

Зміни також зобов'язують посадових осіб безперешкодно надавати журналістам інформацію про перебіг підготовки та проведення виборів.

"Виборчі комісії, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані в межах своїх повноважень безперешкодно надавати суб'єктам у сфері медіа та журналістам інформацію про хід підготовки та проведення виборів", - йдеться в законопроєкті.

Крім цього, законопроєкт передбачає відкритість інформації, що міститься в документах, поданих до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів; у фінансових звітах про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій, їхніх місцевих організацій, кандидатів на загальнодержавних та місцевих виборах; а також інформацію про адресу місцезнаходження, персональний склад із зазначенням керівних посад, номери телефонів та електронної пошти окружної, територіальної та дільничної виборчих комісій на відповідних виборах.

Відповідно до законопроєкту, кандидат чи партія мають право звернутися до суб'єкта у сфері медіа в разі поширення про них інформації, яку вони вважають недостовірною, з вимогою опублікувати їхню відповідь.

Зміни до розділу Виборчого кодексу щодо особливостей поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов'язаного з виборами, передбачають, що підприємства, установи, організації, які проводять репрезентативні опитування громадської думки (що дають можливість поширити результати дослідження на більшу сукупність виборців), пов'язані з виборами, а також медіа під час поширення результатів такого опитування, у тому числі в мережі інтернет, зобов'язані зазначати час його проведення, територію, на якій проводили опитування, розмір та спосіб формування соціологічної вибірки опитаних, метод опитування, точне формулювання питань, можливу статистичну похибку та замовників опитування.

Водночас організації, що проводять нерепрезентативні опитування громадської думки (що не дають можливості поширити результати дослідження на більшу сукупність виборців), пов'язані з виборами, а також медіа під час поширення результатів такого опитування, у тому числі в інтернеті, зобов'язані зазначати точне формулювання питань, кількість осіб, які взяли участь в опитуванні, замовників опитування та розміщувати поряд із результатами текстове повідомлення: "Це опитування відображає думку лише його учасників".

Запропоновані зміни до законодавства забороняють оприлюднювати результати будь-якого опитування громадської думки, пов'язаного з виборами, у тому числі щодо кандидатів, партій (організацій партій) – суб'єктів виборчого процесу, протягом останніх шести днів (у чинному Виборчому кодексі – протягом останніх двох днів – ІФ-У) перед днем голосування (повторного голосування) та в день голосування (повторного голосування).

Серед авторів законопроєкту - народні депутати Микита Потураєв, Олександр Корнієнко, Давид Арахамія, Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу"), Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин ("Голос"), Ірина Констанкевич (група "За майбутнє").