Політика

18:27 20.12.2022

Сі Цзіньпін вважає, що посилення кризи навколо України не піде нікому на користь

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Сі Цзіньпін вважає, що посилення кризи навколо України не піде нікому на користь

 Глава КНР Сі Цзіньпін заявив у телефонній розмові з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, що влада Китаю вважає за необхідне мирні переговори щодо України, оскільки жодній стороні не вигідне продовження та ускладнення кризи навколо цієї країни.

"Ті, хто говорив обмінялися думками щодо української кризи. Сі Цзіньпін сказав, що влада Китаю - прихильники переговорів заради миру, вони вірять, що тривалий конфлікт не відповідає нічиїм інтересам", - повідомляє телеканал CGTN.

Лідер КНР при цьому зазначив, що підтримує кроки Європи для досягнення стратегічної автономії, побудови ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки і встановлення довгострокової стабільності та миру на континенті.

У свою чергу, як повідомляє офіційний сайт президента ФРН, Франк-Вальтер Штайнмаєр у розмові з Сі Цзіньпіном наголосив на рішучості Німеччини продовжувати підтримувати Україну. Він заявив, що Європа стоятиме на своєму перед російськими загрозами і вжила заходів щодо протидії енергетичній кризі. Російська агресія зміцнила обороноздатність України та згуртованість Європи, і Путін щодо цього докорінно прорахувався, зазначив Штайнмаєр.

Федеральний президент подякував главі Сі Цзіньпіну за чітке неприйняття ядерних погроз із боку Росії. Федеральний президент відзначив загальну зацікавленість Китаю та Європи у припиненні війни, а також у збереженні суверенітету України й необхідному для цього виведенні російських військ.

Він попросив Сі Цзіньпіна використати свій вплив на Росію та закликати Путіна діяти у відповідний спосіб.

Теги: #кнр #сі_цзіньпін

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