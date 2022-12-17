Політика

12:00 17.12.2022

Здатність України вистояти залежить від підтримки Заходу, Німеччина має намір її надавати - глава спецштабу Міноборони Німеччини

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Здатність України вистояти залежить від підтримки Заходу, Німеччина має намір її надавати - глава спецштабу Міноборони Німеччини

Здатність України вистояти у війні, яку веде проти неї РФ, залежить від подальшої підтримки з боку країн Заходу, зазначає глава спецштабу по Україні в Міністерстві оборони Німеччини бригадний генерал Крістіан Фрейдінг.

"І наш посил чіткий: ми будемо підтримувати Україну доти, доки це необхідно, всіма силами, чим зможемо", - сказав Фрейдінг в інтерв'ю, розміщеному на сайті Бундесверу.

За його словами, те, що зробили українські військові з 24 лютого, гідне захоплення, а зараз вони, завдяки кращому спорядженню, мають "явну перевагу" перед російськими окупантами в зимовому бою. Німеччина також внесла свій вклад у вигляді великого зимового пакету екіпіровки, наголошується в повідомленні.

Водночас, на думку Фрейдінга, РФ не слід недооцінювати. "У Росії все ще є неймовірний запас матеріалів і особового складу", - зазначив він.

За словами глави спецштабу, не можна виключати і подальшу часткову мобілізацію в РФ. Фрейдінг також зазначив, що військово-повітряні і військово-морські сили РФ були задіяні у війні лише в обмеженій мірі. До цього слід додати ядерний потенціал РФ.

Водночас, за його словами, РФ зараз тактично перебуває в обороні. При цьому важко передбачити, на скільки вистачить військового потенціалу російських збройних сил.

"З моєї точки зору, Росія зазнала поразки: Росія зазнала поразки стратегічно, Росія зазнала поразки в оперативному сенсі і Росія зазнала поразки морально... сухопутні війська (РФ – ІФ) значно скоротили свій потенціал", - зазначив Фрейдінг.

 

Теги: #німеччина #військова_допомога

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