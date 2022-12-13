Політика

13:18 13.12.2022

Італія продовжить допомагати Україні у сфері оборони - прем'єр

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Італія продовжить допомагати Україні у сфері оборони - прем'єр

Італія не має наміру відмовлятися від військової підтримки України в нинішній ситуації, заявила італійським депутатам прем'єр Джорджа Мелоні.

"Можливість домогтися припинення вогню вкрай обмежена. Ми підтримуватимемо зусилля для цього, але водночас нам треба продовжити всебічну підтримку України", - наводить Bloomberg її слова.

Вона зазначила, що нинішню партію військової допомоги Україні мають доставити до місця призначення до кінця 2022 року. При цьому італійська влада не розкриває інформацію про те, що саме направляють Києву.

У свою чергу міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у вівторок заявив, що інформація про нові військові постачання Рима Україні теж залишиться засекреченою.

На початку листопада західні ЗМІ повідомляли з посиланням на представника італійського уряду, що в рамках нового пакета військової допомоги Рим може направити Україні різні системи ППО, зокрема франко-італійські зенітні ракетні комплекси SAMP/T, італійські зенітні ракети середньої дальності Aspide і переносні зенітні ракетні комплекси Stinger.

Італія вперше передала зброю Києву наприкінці лютого. Відтоді Рим не розкривав деталей постачань, проте, за деякою інформацією, йшлося, зокрема, про універсальні пускові установки MLRS, самохідні артилерійські установки німецького виробництва PzH 2000 і бронетехніку.

Теги: #італія #мелоні

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