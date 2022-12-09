"УДАР Віталія Кличка" закликає президента втрутитися у ситуацію щодо мера Чернігова і не допустити правового свавілля

"УДАР Віталія Кличка" вважає рішення суду про позбавлення Владислава Атрошенка права обіймати посаду мера Чернігова наступом на місцеве самоврядування та закликає президента не допустити правового свавілля. Про це йдеться у заяві "УДАРу Віталія Кличка", опублікованій на офіційному сайті партії.

"Рішення Яворівського районного суду Львівської області про позбавлення міського голови Чернігова Владислава Атрошенка права 1 рік обіймати посаду - тривожний сигнал про наступ на місцеве самоврядування в Україні. Рішенням суду перекреслена воля 80% чернігівців, які обрали Атрошенка мером міста та доручили йому відстоювати інтереси громади. Мер Чернігова від початку широкомасштабної атаки росії на Україну був з громадою на захисті свого міста. Завдяки спільним зусиллям тоді вдалося зупинити та відкинути ворога від Чернігова. Партія "УДАР Віталія Кличка" звертається до президента втрутитися в ситуацію та не допустити правового свавілля і утисків місцевого самоврядування", - йдеться у заяві.

В "УДАРі" наголошують, що під час війни центральна влада має працювати спільно з місцевою та підтримувати її, а не вдаватися до політичних переслідувань.

"Переконані, що під час широкомасштабної війни, в якій Україна захищається від російського агресора, не повинно бути жодного політичного протиборства та політичних переслідувань в країні. І центральна влада повинна працювати пліч-о-пліч з владою на місцях. Бо саме місцева влада займається сьогодні життєзабезпеченням і безпекою громад. Потрібно працювати всі разом, спільно і підтримувати один одного. Бо мета у нас одна – зберегти українську державу, демократію та забезпечити права громадян, зокрема, обирати владу на місцях. Війна – не привід згорнути завоювання демократії, які вже вдалося досягти Україні, та не привід згорнути реформу місцевого самоврядування", - заявляють в "УДАРі Віталія Кличка".

Також в заяві підкреслюється, що місцеве самоврядування, засноване на європейських принципах незалежності, самодостатності та підзвітності громадам, а не центральній владі, – один з головних критеріїв для інтеграції України в ЄС. Проте дехто, замість підтримки місцевого самоврядування, продовжує використовувати тиск на суди для зведення політичних рахунків, підкреслюють в "УДАРі".

"Ми маємо спільно боротися із зовнішнім ворогом, а внутрішнє протиборство в державі точно не наблизить Перемогу України. Переконані, президент, Верховна рада, судові органи повинні забезпечити дотримання законності та демократичних прав громадян України. Бо саме дотримання цих принципів та можливість жити в правовій європейській державі і виборює сьогодні Україна в кривавій війні, з якою прийшла на нашу землю тоталітарна росія", - наголошує "УДАР Віталія Кличка".