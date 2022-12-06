Політика

15:28 06.12.2022

"Слуга народу" вже застосувала імперативний мандат до десятка місцевих депутатів-колаборантів

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"Слуга народу" вже застосувала імперативний мандат до десятка місцевих депутатів-колаборантів

Політична партія "Слуга народу" з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України застосувала імперативний мандат уже до десятка місцевих депутатів, яких підозрюють у співпраці з окупантами, повідомила голова політсили Олена Шуляк.

"Політична партія "Слуга народу" тісно співпрацює зі Службою безпеки України та реагує на всі випадки, де є кримінальні провадження, де вручають підозру у державній зраді, застосовуючи імперативний мандат. У нас є декілька випадків у Харківській області. Зокрема, цього місяця додався ще один представник із цього регіону", - сказала вона у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Водночас керівниця політсили уточнила, що це близько десяти осіб, і наголосила, що "це не більша частина" з огляду на те, що в "Слузі народу" – 6 407 місцевих депутатів.

Теги: #шуляк #слуга_народу

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