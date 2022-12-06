Угорщина заблокувала виділення Україні EUR18 млрд макрофіну у 2023 році. ЄС продовжить шукати рішення, яке підтримали б усі держави-члени

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга від імені країни висловився проти ухвалення Європейською радою законодавчих поправок, які дозволили б виділити Україні у 2023 році EUR18 млрд макрофінансової допомоги плюс.

Проте ЄС і далі шукатиме рішення, яке підтримали б усі держави-члени.

"Угорщина проти поправки до фінансового законодавства", - сказав він у вівторок у Брюсселі в рамках відкритої частини засідання Ради з економічних та фінансових питань.

Зокрема, Угорщина виступила проти поправки до багаторічного фінансового законодавства, яке має бути ухвалене одностайно.

Водночас міністри проголосували кваліфікованою більшістю макрофінансову допомогу плюс (MFA+) та поправку до фінансового регламенту.

Головуючий на засіданні міністр фінансів Чехії Збігнєв Станюра, коментуючи цю ситуацію, сказав: "На жаль, ми не змогли прийняти пакет у цілому. Проте це не охолодить наші амбіції почати виділяти нашу допомогу Україні з початку січня. Я прошу Комітет з питань економіки та фінансів знайти альтернативне рішення. Це означає, що ми маємо знайти рішення, яке підтримають усі держави. Ми знайдемо рішення, щоби підтримати Україну".