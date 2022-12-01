Рада достроково припинила депутатські повноваження Льовочкіної
Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Юлії Льовочкіної (платформа "За життя та мир").
Проєкт постанови про припинення депутатських повноважень підтримали 285 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.
Як повідомлялося, Льовочкіна написала заяву про складання депутатських повноважень. Своє рішення вона пояснила "сімейними обставинами".