Політика

16:58 01.12.2022

Рада достроково припинила депутатські повноваження Льовочкіної

1 хв читати
Рада достроково припинила депутатські повноваження Льовочкіної

Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Юлії Льовочкіної (платформа "За життя та мир").

Проєкт постанови про припинення депутатських повноважень підтримали 285 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

Як повідомлялося, Льовочкіна написала заяву про складання депутатських повноважень. Своє рішення вона пояснила "сімейними обставинами".

Теги: #мандат #припинення #льовочкіна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:04 30.11.2022
Нардеп Льовочкіна вирішила скласти депутатські повноваження

Нардеп Льовочкіна вирішила скласти депутатські повноваження

08:02 15.11.2022
До припинення бойових дій призведе лише виведення російських військ з України - Зеленський

До припинення бойових дій призведе лише виведення російських військ з України - Зеленський

13:49 03.11.2022
Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

07:02 14.10.2022
Мандат Червоного Хреста має виконуватися

Мандат Червоного Хреста має виконуватися

20:11 02.10.2022
Стефанчук: Ми сподіваємося знайти одну із семи передбачених Конституцією підстав, щоб Медведчук та йому подібні перестали бути нардепами

Стефанчук: Ми сподіваємося знайти одну із семи передбачених Конституцією підстав, щоб Медведчук та йому подібні перестали бути нардепами

20:30 15.09.2022
Латвія у жовтні призупинить дію трьох угод із Білоруссю

Латвія у жовтні призупинить дію трьох угод із Білоруссю

11:26 29.08.2022
У Миколаєві припиняється водопостачання, тривають ремонтні роботи

У Миколаєві припиняється водопостачання, тривають ремонтні роботи

19:25 25.08.2022
Нардепи пропонують достроково припинити повноваження парламентаріїв, обраних до Ради від ОПЗЖ

Нардепи пропонують достроково припинити повноваження парламентаріїв, обраних до Ради від ОПЗЖ

20:15 23.07.2022
Oll.tv та Xtra TV з "Медіа групи Україна" припинили надання послуг

Oll.tv та Xtra TV з "Медіа групи Україна" припинили надання послуг

15:58 08.07.2022
Рада припинила повноваження нардепа Новинського

Рада припинила повноваження нардепа Новинського

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряд Італії продовжить надавати Україні всю можливу підтримку – глава МЗС

Прихильність "Північному потоку 2" у відповідь на анексію Криму РФ була внеском Німеччини у розв'язання війни – міністр юстиції

Передання Україні Patriot, F-16 чи Leopard стало б важливим актом підтримки українців, які готуються пережити найжорстокішу зиму в історії, - Подоляк

Штайнмаєр: Перемир'я між Росією і Україною лише закріпить наявну несправедливість

Столтенберг про членство України в НАТО: Рішення в силі, зараз фокус - на підтримці з метою відбити російську агресію

ОСТАННЄ

Борис Джонсон планує балотуватися до парламенту на наступних виборах

Глави МЗС України та Канади обговорили реалізацію зернової ініціативи та формули світу

Кулеба про визнання Німеччиною Голодомору – це не просто історичне рішення. Це принцип, де немає нічого неможливого

Кулеба обговорив із главами МЗС G7 відновлення енергетичної інфраструктури України

Уряд Італії продовжить надавати Україні всю можливу підтримку – глава МЗС

Єрмак обговорив із Салліваном підтримку України в зимовий період

Прихильність "Північному потоку 2" у відповідь на анексію Криму РФ була внеском Німеччини у розв'язання війни – міністр юстиції

"Слуга народу" може розробити законопроєкт про примусову націоналізацію бомбосховищ, які використовують не за призначенням – Арахамія

Визнання США РФ державою-терористом стало б найсуворішим санкційним кроком - Арахамія

У Верховній Раді ініціюють створення МФО "Вільна Ічкерія"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА