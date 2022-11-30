Глави МЗС України та Канади обговорили реалізацію зернової ініціативи та формули світу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Канада підтримує Україну. З моїм добрим другом Мелані Жолі ми зосередилися на способах реалізації двох важливих ініціатив президента Зеленського: гуманітарної програми "GrainFromUkraine" та формули світу України. Ми домовилися працювати пліч-о-пліч, щоб активізувати діалог з Глобальним Півднем", - написав Кулеба. у Twitter.