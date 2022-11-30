Політика

15:04 30.11.2022

Нардеп Льовочкіна вирішила скласти депутатські повноваження

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Нардеп Льовочкіна вирішила скласти депутатські повноваження

Народний депутат України Юлія Льовочкіна (Платформа "За життя та мир") написала заяву про складання депутатських повноважень.

"Льовочкіна подала заяву про складання депутатських повноважень", - повідомила Платформа "За життя та мир" у телеграм-каналі в середу.

Платформа "За життя та мир" процитувала Льовочкіну, яка пояснила причину дострокового припинення депутатських повноважень: "Моє рішення прийняте у зв'язку із сімейними обставинами".

Льовочкіна є членом постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи, заступником голови комітету законодавчого органу з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Теги: #повноваження #льовочкіна

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