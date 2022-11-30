Політика

12:44 30.11.2022

Кулеба обговорив із главами МЗС G7 відновлення енергетичної інфраструктури України

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Кулеба обговорив із главами МЗС G7 відновлення енергетичної інфраструктури України

Виступаючи на зустрічі глав МЗС G7, інших країн-партнерів та керівництва європейських фінансових інституцій у Бухаресті, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про можливі шляхи подолання дефіциту електроенергії в Україні, повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Перший варіант – це купувати електроенергію в ЄС. Але на ринку ЄС ціни значно вищі, ніж в Україні, тому буде потрібна додаткова фінансова підтримка", - наводить слова міністра пресслужба МЗС України в середу.

За його словами, другий спосіб передбачає забезпечення України необхідним енергетичним обладнанням, трансформаторами та генераторами, які допоможуть компенсувати пошкоджену енергетичну інфраструктуру.

У цьому контексті Кулеба висловив вдячність США за надання Україні $53 млн для термінової закупівлі енергетичного обладнання.

Міністр особливо наголосив, що з 10 жовтня Росія запустила по території України понад 600 ракет й атакувала критичні об'єкти інфраструктури. Він наголосив, що Росія продовжуватиме ракетний терор проти України.

"Критично важливо забезпечити Україну необхідним обладнанням для відновлення електричних потужностей. Але не менш важливо продовжувати надавати допомогу для захисту цього обладнання від повторних атак, зокрема шляхом постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони", - підсумував Кулеба.

Теги: #мзс #енергетика #g7 #кулеба

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