Політика

18:39 29.11.2022

"Слуга народу" може розробити законопроєкт про примусову націоналізацію бомбосховищ, які використовують не за призначенням – Арахамія

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"Слуга народу" може розробити законопроєкт про примусову націоналізацію бомбосховищ, які використовують не за призначенням – Арахамія

 У "Слузі народу" обговорюють питання закріплення в законодавстві примусової націоналізації бомбосховищ, які використовують не за призначенням, заявив голова фракції Давид Арахамія.

"Ми зараз обговорюємо серед депутатів нашої фракції питання подання та реєстрації законопроєкту про примусову націоналізацію бомбосховищ колишніх для того, щоб потім після війни компенсувати власникам вартість бомбосховищ", - сказав Арахамія в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За його словами, місцева влада за останні 10-20 років продала майже всі бомбосховища - "і там зараз торговельні центри, приватні приміщення".

"Нові бомбосховища ми не побудуємо так швидко - ми всі з вами розуміємо. А нам треба, як в Ізраїлі, звикати, що ми будемо жити в таких умовах довгий час. Тому треба просто рішуче діяти", - зазначив народний депутат.

Теги: #бомбосховища #слуга_народу #арахамія

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