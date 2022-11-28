Суверенітет і рівноправ'я усіх держав будуть під загрозою без рішучої відповіді на агресію РФ

Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та України вітають зусилля із забезпечення повної відповідальності осіб, винних у злочині агресії проти України, а також осіб, що скоїли воєнні злочини та інші звірства під час війни.

"Суверенітет і рівноправність усіх держав будуть під загрозою, якщо ми не дамо рішучої відповіді на агресію Росії. Ми підтримуємо наявні зусилля з метою притягнення винних до відповідальності та з зацікавленістю відзначаємо дискусію щодо створення міжнародного трибуналу для злочину агресії, який є джерелом усіх інших звірств, скоєних під час агресії в Україні", - йдеться у спільній заяві міністрів, текст якої в понеділок поширила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Також глави відомств наголосили на важливості обмеження видачі шенгенських і національних віз громадянам РФ для в'їзду до Європейського Союзу.