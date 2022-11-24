Політика

11:33 24.11.2022

Волинця оголошено у розшук - НАБУ

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Волинця оголошено у розшук - НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук народного депутата Верховної Ради IX скликання, лідера Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,79 млн грн.

"НАБУ розшукує Волинця Михайла Яковича, підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України", - повідомляється у телеграм-каналі НАБУ у четвер.

Як повідомлялося, НАБУ та САП повідомили Волинцю про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК (у редакції, чинній до 21 липня 2021 року), 17 листопада. "У декларації за 2020 рік народний депутат не зазначив два автомобілі, якими він користувався та які на праві власності належать його близьким родичам, а також дохід його цивільної дружини сумою майже 95 тис. грн. Загалом сума незадекларованого майна більше ніж у 786 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб", - зазначається в повідомленні.

У САП зазначають, що досудове розслідування розпочав генеральний прокурор за рапортом прокурорів САП у зв'язку з виявленням відповідних відомостей під час журналістського розслідування. Згодом, як наголошують у прокуратурі, ця інформація підтвердилася матеріалами перевірки НАЗК і результатами розслідування детективів НАБУ.

 

Теги: #набу #розшук #волинець

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