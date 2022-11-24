Німеччина ініціює зустріч глав МЗС G7 щодо підтримки енергосистеми України

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала зустріч міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" в Бухаресті наступного тижня, на якій вони обговорять допомогу українській енергетичній системі.

"Наступного тижня в рамках головування у "Великій сімці" в Бухаресті ми запросимо інших партнерів на рівні міністрів закордонних справ на зустріч, щоб ініціювати подальшу підтримку енергопостачання України", - написала Бербок у твіттері в четвер.

Вона назвала атаки РФ на цивільну інфраструктуру України неприпустимим та нелюдським злочином.

"Путіну подобається занурювати народ України в холод і темряву своїми ракетами. Він ніколи не зламає їхнього прагнення свободи і нашої підтримки", - додала Бербок.