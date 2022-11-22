Російська пропаганда намагається розпалити ворожнечу між українцями та поляками

Уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин вважає, що російська пропаганда намагається використати трагічний інцидент у Пшеводові (Польща) для розпалювання ворожнечі між українцями та поляками.

"Останнім часом російська пропаганда використала ситуацію, що склалася після подій у Пшеводові, щоб викликати у поляків недовіру та неприязнь до українців, а також посилила кампанію, яка базується на брехні про те, що Польща відправляє солдатів ЗС країни до України", - написав він у мікроблозі твіттер.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що слідчі у справі про ракетний удар по с.Пшеводов Люблінського воєводства (Польща) мають відеозаписи з камер прикордонної служби, але вони не показують зі 100% упевненістю, звідки була випущена ракета.

Як повідомлялося, 15 листопада 2022 року збройними силами Російської Федерації було здійснено черговий тривалий масований обстріл усієї території України та її об'єктів критичної інфраструктури. О 15:40 у селі Пшеводов Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок якої загинули двоє громадян Республіки Польща.