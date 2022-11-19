Єрмак та Ізабель Дюмон обговорили модальності реалізації пропозицій щодо міжнародних гарантій безпеки для України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з дипломатичною радницею президента Франції по континентальній Європі та Туреччині Ізабель Дюмон.

Як повідомляє Офіс президента, Єрмак поінформував Дюмон про критичні пошкодження енергетичної інфраструктури України внаслідок російських масованих ракетних атак.

"Сторони продовжили обговорення модальностей реалізації пропозицій щодо міжнародних гарантій безпеки для України на основі Київського договору безпеки. Особливу увагу було приділено такому першочерговому елементу гарантування безпеки нашої країни, як створення сучасної високоефективної системи протиповітряної та протиракетної оборони", - йдеться в повідомленні.

Також вони розглянули питання співпраці у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Єрмак поінформував про перебіг підготовки Україною проєкту резолюції ГА ООН і скоординував подальші дії з французькою стороною для забезпечення підтримки цього акту під час голосування.

Крім того, Єрмак відзначив послідовні зусилля України для продовження роботи Чорноморської зернової ініціативи та нову програму "Зерно з України" для допомоги найбіднішим країнам Африки, яка офіційно стартувала 26 листопада.

"Він висловив сподівання на активне практичне залучення Франції до реалізації цього важливого гуманітарного проєкту", - йдеться в повідомленні.

Також обговорювалися питання підготовки до проведення в Парижі 13 Грудня форуму з відновлення України та конференції з підтримки громадянської стійкості в Україні в зимовий період.