Політика

12:20 15.11.2022

Макрон попросив Сі Цзіньпіна закликати Путіна зупинити "ескалацію" в Україні та повернутися за "стіл переговорів"

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Макрон попросив Сі Цзіньпіна закликати Путіна зупинити "ескалацію" в Україні та повернутися за "стіл переговорів"

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі на полях саміту G20 на Балі попросив китайського лідера Сі Цзіньпіна переконати Володимира Путіна зупинити "ескалацію" в Україні та повернутися за "стіл переговорів", повідомляє французький канал BFM TV із посиланням на Єлисейський палац.

Єлисейський палац у своєму комюніке повідомив, що Макрон висловив занепокоєння продовженням війни, наслідки якої виходять за європейські кордони й мають бути подолані за тісної координації між Францією і Китаєм.

"Глави двох держав підтвердили свою прихильність повазі територіальної цілісності та суверенітету України й висловили згоду щодо невідкладності деескалації. Вони підтвердили свою тверду позицію щодо неприпустимості використання ядерної зброї. Голова Сі висловився на підтримку ініціатив президента республіки стосовно досягнення миру", - йдеться в повідомленні президентської канцелярії.

У ньому зазначено, що два лідери також обговорювали наслідки конфлікту для решти світу. Макрон наголосив, що "внесок членів G20 буде вирішальним, щоб заспокоїти сільськогосподарські ринки". У зв'язку з цим він відзначив зусилля Франції та Європейського Союзу, зокрема щодо сприяння експорту українського зерна наземними й водними шляхами.

 

Теги: #g20 #макрон #цзіньпін

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