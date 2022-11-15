Прем'єр Індії закликав відновити переговори щодо України

Прем'єр Індії Нарендра Моді заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно знову повернутися за стіл переговорів.

"Я неодноразово говорив, що нам потрібно знайти спосіб повернутися на шлях, що веде до припинення вогню та дипломатії щодо ситуації в Україні", - наводить The Times of India слова прем'єра, сказані на відкритті саміту G20 на Балі.

Крім того, Моді зазначив, що так само як у XX столітті, коли світовим лідерам довелося вживати заходів для нормалізації ситуації після хаосу, спричиненою Другою світовою війною, тепер перед різними країнами стоїть завдання - "створити новий світовий порядок для епохи після пандемії COVID-19".

Прем'єр також виступив проти будь-яких обмежень на постачання енергоресурсів та закликав гарантувати стабільність енергетичних ринків. Він нагадав, що від енергетичної безпеки Індії залежить зростання світової економіки.

У свою чергу західні ЗМІ зазначають, що Моді наголосив на важливості продовження поставок добрив і зерна.

"Сьогоднішня нестача добрив завтра стане продовольчою кризою, для якої у світу рішення немає. Нам потрібно укладати угоди, щоб підтримувати стабільні, гарантовані ланцюжки поставок і добрив, і зерна", - сказав він.