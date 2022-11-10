Політика

19:31 10.11.2022

Європарламент проголосував на підтримку вступу Хорватії до Шенгенської зони

1 хв читати
Європарламент проголосував на підтримку вступу Хорватії до Шенгенської зони

Європейські депутати на пленарній сесії Європарламенту в Брюсселі у четвер проголосували переважною більшістю за прийняття Хорватії до Шенгенського простору як повноправного члена.

Доповідь про виконання країною умов прийому до Шенгенської зони схвалена 534 голосами "за", 53 депутати проголосували проти, 25 утрималися.

"Наразі Хорватія пройшла найповнішу оцінку для вступу до Шенгенської зони з усіх держав-членів ЄС. Вона врахувала 281 рекомендацію у 8 розділах шенгенського законодавства. Європейська комісія та Рада ЄС підтвердили, що країна готова до повного застосування правил Шенгену. Європейський парламент цілком згоден: скасування контролю на її внутрішніх кордонах має відбутися до кінця року", - заявив після голосування доповідач, депутат від Португалії Паулу Ранжел.

 

 

Теги: #шенген #хорватія #прийняття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:36 26.10.2022
Стефанчук закликав парламент Хорватії визнати Росію державою-терористом

Стефанчук закликав парламент Хорватії визнати Росію державою-терористом

11:52 25.10.2022
Чехія закрила в'їзд росіянам за шенгенськими турвізами – Держприкордонслужба

Чехія закрила в'їзд росіянам за шенгенськими турвізами – Держприкордонслужба

12:50 12.09.2022
Між країнами ЄС і РФ припинив діяти спрощений візовий режим

Між країнами ЄС і РФ припинив діяти спрощений візовий режим

13:12 08.09.2022
Естонія з 19 вересня закриє в'їзд громадянам Росії, зокрема з шенгенськими візами

Естонія з 19 вересня закриє в'їзд громадянам Росії, зокрема з шенгенськими візами

13:29 05.09.2022
Наявність шенгенської візи у громадян РФ не є гарантією в'їзду до країн ЄС - Боррель

Наявність шенгенської візи у громадян РФ не є гарантією в'їзду до країн ЄС - Боррель

16:21 27.08.2022
Сербія готова дозволити використання водійських прав, виданих Косовом

Сербія готова дозволити використання водійських прав, виданих Косовом

14:44 28.07.2022
Хорватію накриває хвиля високопатогенних підваріантів коронавірусу "омікрон" - епідеміологи

Хорватію накриває хвиля високопатогенних підваріантів коронавірусу "омікрон" - епідеміологи

16:11 12.07.2022
Рада міністрів економіки та фінансів ЄС ухвалила остаточне рішення про приєднання Хорватії до зони євро

Рада міністрів економіки та фінансів ЄС ухвалила остаточне рішення про приєднання Хорватії до зони євро

15:35 24.06.2022
Хорватія сприятиме диверсифікації постачання пального до України - Міненерго

Хорватія сприятиме диверсифікації постачання пального до України - Міненерго

07:12 22.06.2022
Рішення Тримор'я залучити Україну як учасника – крок до посилення практичної українсько-хорватської співпраці, переконаний Зеленський

Рішення Тримор'я залучити Україну як учасника – крок до посилення практичної українсько-хорватської співпраці, переконаний Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США та G7 підтримують встановлення в Україні справедливого миру – Салліван

Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

ВР підтримала відставку Чернишова з посади глави Мінрегіону

Зеленський обговорив із президентом Індонезії продовження зернової ініціативи та саміт G20

Зеленський подякував Ердогану за участь у збереженні зернової угоди, розраховує на підтримку Туреччини у питанні повернення українських полонених

ОСТАННЄ

Зеленський розраховує, що двопартійна підтримка США допомоги Україні продовжиться і після проміжних виборів до Конгресу

Республіканці наближаються до завоювання більшості в Палаті представників, результат боротьби за Сенат наразі не зрозумілий

Ізраїль може переглянути позицію з військової допомоги Україні через іранську загрозу - посол

Переговори з РФ мають відбутися в умовах і в терміни, які будуть обрані Україною - Макрон

Стефанчук: Світ повинен показати Росії її місце

Сунак сприймає вторгнення РФ в Україну так само серйозно, як Трасс і Джонсон - посол Британії

Байден, Трамп та Обама закликали прихильників голосувати на проміжних виборах у США

Жордан Барделла став наступником Марін Ле Пен на чолі "Національного об'єднання"

Темпи ратифікації Туреччиною вступу Швеції та Фінляндії до НАТО залежать від дій цих двох країн

Можлива перемога республіканців на виборах до Конгресу не вплине на підтримку Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА