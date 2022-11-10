Європарламент проголосував на підтримку вступу Хорватії до Шенгенської зони

Європейські депутати на пленарній сесії Європарламенту в Брюсселі у четвер проголосували переважною більшістю за прийняття Хорватії до Шенгенського простору як повноправного члена.

Доповідь про виконання країною умов прийому до Шенгенської зони схвалена 534 голосами "за", 53 депутати проголосували проти, 25 утрималися.

"Наразі Хорватія пройшла найповнішу оцінку для вступу до Шенгенської зони з усіх держав-членів ЄС. Вона врахувала 281 рекомендацію у 8 розділах шенгенського законодавства. Європейська комісія та Рада ЄС підтвердили, що країна готова до повного застосування правил Шенгену. Європейський парламент цілком згоден: скасування контролю на її внутрішніх кордонах має відбутися до кінця року", - заявив після голосування доповідач, депутат від Португалії Паулу Ранжел.