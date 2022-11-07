Політика

09:43 07.11.2022

Сунак сприймає вторгнення РФ в Україну так само серйозно, як Трасс і Джонсон - посол Британії

2 хв читати
Сунак сприймає вторгнення РФ в Україну так само серйозно, як Трасс і Джонсон - посол Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сприймає вторгнення РФ в Україну так само серйозно, як і колишні прем'єр-міністри Великої Британії Ліз Трасс і Борис Джонсон, повідомила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Я не думаю, що хто-небудь міг би звинуватити Ріші Сунака в тому, що він не вважає пріоритетом питання вторгнення РФ в Україну або не вважає його важливим. Він має досить важливі внутрішні економічні питання, на які повинен звертати увагу, і він це робить. Але я не маю відчуття, що він сприймає це вторгнення менш серйозно, ніж Ліз Трасс або Борис Джонсон", - сказала Сіммонс в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона нагадала, що Сунак телефонував президентові України Володимиру Зеленському в перший день його перебування на посаді, й це був перший іноземний лідер, якому він зателефонував.

"Це був його власний вибір. Я вважаю, що це дало дуже важливий сигнал щодо послідовності. Я не маю занепокоєння щодо прихильності Ріші Сунака. Я не думаю, що взагалі будуть зміни з погляду нашої політики на майбутнє", - переконана Сіммонс.

Вона звернула увагу на те, що Сунак був британським канцлером під час вторгнення і до вторгнення РФ в Україну, і саме Казначейство відігравало провідну роль у запровадженні санкцій.

"Вони дуже тісно співпрацюють із Міністерством закордонних справ у цьому питанні, але лідером було саме Казначейство, і Велика Британія наклала санкції на більшу кількість фізичних і юридичних осіб за будь-кого іншого у світі. Ми застосували санкції проти майже 1200 осіб, близько 120 організацій. Вони, до речі, стосуються і іранських осіб і організації, пов'язаних із програмою безпілотників", - розповіла посол.

Сіммонс висловила впевненість у тому, що Сунак захоче і буде готовий приїхати в Україну, щойно зможе це зробити.

"Я не коментуватиму терміни візиту прем'єр-міністра з міркувань безпеки. Але я думаю, що він захоче і буде готовий приїхати, щойно зможе це зробити", - сказала вона.

Теги: #рф #сіммонс #сунак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:16 07.11.2022
Політичне рішення про вступ України до НАТО пов'язане зі значними оборонними реформами - посол Великої Британії

Політичне рішення про вступ України до НАТО пов'язане зі значними оборонними реформами - посол Великої Британії

09:34 07.11.2022
За добу ЗСУ знищили 530 людей особового складу агресора, 6 танків - Генштаб

За добу ЗСУ знищили 530 людей особового складу агресора, 6 танків - Генштаб

09:32 07.11.2022
Програму тренувань українських військовослужбовців у Великій Британії підтримало вже понад 10 країн - посол

Програму тренувань українських військовослужбовців у Великій Британії підтримало вже понад 10 країн - посол

07:42 07.11.2022
Загрози російських військ із боку Придністров'я немає, незважаючи на використання Росією прихованих агентів спецслужб для розхитування ситуації у Молдові

Загрози російських військ із боку Придністров'я немає, незважаючи на використання Росією прихованих агентів спецслужб для розхитування ситуації у Молдові

07:01 07.11.2022
У тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення російські телеканали та запрацювало радіо "Суспільне"

У тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення російські телеканали та запрацювало радіо "Суспільне"

21:38 06.11.2022
Росія концентрує сили для ударів по інфраструктурі. Готуємось відповідати

Росія концентрує сили для ударів по інфраструктурі. Готуємось відповідати

20:16 06.11.2022
Серед російських "мобілізованих" у Білорусі спалах захворювань через недотримання санітарних умов

Серед російських "мобілізованих" у Білорусі спалах захворювань через недотримання санітарних умов

11:07 06.11.2022
За добу ЗСУ знищили 490 людей особового складу агресора, 7 танків – Генштаб

За добу ЗСУ знищили 490 людей особового складу агресора, 7 танків – Генштаб

19:35 05.11.2022
Світ може розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів

Світ може розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів

09:49 05.11.2022
Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 600 військових, 8 танків, 4 артсистеми, 12 БПЛА - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 600 військових, 8 танків, 4 артсистеми, 12 БПЛА - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США та G7 підтримують встановлення в Україні справедливого миру – Салліван

Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

ВР підтримала відставку Чернишова з посади глави Мінрегіону

Зеленський обговорив із президентом Індонезії продовження зернової ініціативи та саміт G20

Зеленський подякував Ердогану за участь у збереженні зернової угоди, розраховує на підтримку Туреччини у питанні повернення українських полонених

ОСТАННЄ

Байден, Трамп та Обама закликали прихильників голосувати на проміжних виборах у США

Жордан Барделла став наступником Марін Ле Пен на чолі "Національного об'єднання"

Темпи ратифікації Туреччиною вступу Швеції та Фінляндії до НАТО залежать від дій цих двох країн

Можлива перемога республіканців на виборах до Конгресу не вплине на підтримку Києва

США та G7 підтримують встановлення в Україні справедливого миру – Салліван

G7 відкидає хибні заяви РФ про нібито створення Україною "брудної бомби" - спільна заява

Сі Цзіньпін прийняв Шольца в Пекіні, домовилися працювати спільно для миру та розвитку

ВР відклала розгляд законопроєкту про накопичувальну пенсійну систему - нардеп Железняк

Стефанішина обговорила підтримку України з послами держав-членів при НАТО

Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА