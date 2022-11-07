Політика

07:21 07.11.2022

Байден, Трамп та Обама закликали прихильників голосувати на проміжних виборах у США

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Байден, Трамп та Обама закликали прихильників голосувати на проміжних виборах у США

Президент США Джозеф Байден та експрезиденти Дональд Трамп і Барак Обама в неділю закликали прихильників проголосувати на майбутніх проміжних виборах, повідомляє The Hill.

"Це визначальний момент для всього народу, ми всі маємо виступити єдиним фронтом", - наводить видання слова Байдена, який виступав перед прихильниками-демократами.

"Якщо ви хочете зупинити руйнування нашої країни та врятувати американську мрію, то цього вівторка ви повинні проголосувати за республіканців", - заявив, зі свого боку, колишній глава Білого дому Трамп.

Він розкритикував демократів з питань імміграції, інфляції та зовнішньої політики, назвавши їхні заходи радикальними.

Обама зазначив, що зараз найбільше виборців турбує питання інфляції. Однак, згідно з опитуваннями, у цьому питанні виборці схильні довіряти республіканцям.

"Я розумію, що демократія зараз може здатися не найголовнішим пріоритетом, особливо коли ви переймаєтеся оплатою рахунків", - сказав колишній президент-демократ.

Проміжні вибори у США відбудуться 8 листопада. На них американці оберуть Палату представників, третину Сенату, законодавчі збори та губернаторів. Опитування показують, що республіканці мають хороші шанси повернути контроль над Палатою представників і, можливо, Сенатом.

 

 

Теги: #сша #вибори #лідери #заклик

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