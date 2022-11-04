Політика

20:38 04.11.2022

США та G7 підтримують встановлення в Україні справедливого миру – Салліван

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США та G7 підтримують встановлення в Україні справедливого миру – Салліван

США та країни "Великої сімки" підтримують встановлення в Україні "справедливого миру", елементи якого містять фундаментальні принципи Статуту ООН – повагу до суверенітету та територіальної цілісності, сказав у п'ятницю на брифінгу в Києві помічник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван.

Відповідаючи на запитання щодо можливих мирних переговорів за участю Росії, він нагадав слова президента США Джо Байдена: "Нічого про Україну без України".

"Якщо ви подивитеся на заяви російських посадових осіб, вони починаються з того, що Росія залишає за собою всі території, які вона анексувала. Це неприйнятно відповідно до статуту ООН, який не дозволяє захоплювати територію силою", - сказав він.

Він нагадав про заяву країн "великої сімки" – "вони підтримують справедливий мир в Україні. Елементи цього миру включають фундаментальні принципи Статуту ООН – повагу до суверенітету та територіальної цілісності, країни не можуть захоплювати територію сусідньої країни силою".

"Основне питання цих переговорів – як виглядає справедливий мир і як його можна досягти. Якщо подивитеся на російські дії, анексію територій, то це не дуже підштовхує до переговорів. На наш погляд, нам зі світовою спільнотою треба підтримати Україну та визначитися з умовами справедливого і довгого миру з урахуванням Статуту ООН. Це те, що ми підтримуватимемо", - сказав він.

 

 

Теги: #україна #підтримка #g7

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