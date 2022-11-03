Політика

13:31 03.11.2022

ВР ПІДТРИМАЛА ВІДСТАВКУ ЧЕРНИШОВА З ПОСАДИ ГЛАВИ МІНРЕГІОНУ

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ВР ПІДТРИМАЛА ВІДСТАВКУ ЧЕРНИШОВА З ПОСАДИ ГЛАВИ МІНРЕГІОНУ

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