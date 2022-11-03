ВР ПІДТРИМАЛА ВІДСТАВКУ ЧЕРНИШОВА З ПОСАДИ ГЛАВИ МІНРЕГІОНУ
ВР ПІДТРИМАЛА ВІДСТАВКУ ЧЕРНИШОВА З ПОСАДИ ГЛАВИ МІНРЕГІОНУ
ВР ПІДТРИМАЛА ВІДСТАВКУ ЧЕРНИШОВА З ПОСАДИ ГЛАВИ МІНРЕГІОНУ
Зеленський подякував Ердогану за участь у збереженні зернової угоди, розраховує на підтримку Туреччини у питанні повернення українських полонених
Є певні передумови для того, щоб позиція Ізраїлю щодо постачання зброї Україні змінилася - посол Корнійчук
Праві партії Ізраїлю отримують більшість місць у парламенті за підсумками підрахунку майже 90% голосів
Зеленський подякував Ердогану за участь у збереженні зернової угоди, розраховує на підтримку Туреччини у питанні повернення українських полонених
Є певні передумови для того, щоб позиція Ізраїлю щодо постачання зброї Україні змінилася - посол Корнійчук
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