Глава литовської дипломатії закликав світову громадськість втрутитися в проблему експорту продовольства з українських портів: переговори з Росією не працюють

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав світову громадськість втрутитися в проблему експорту продовольства з українських портів і захистити "зерновий коридор" за допомогою військових ескортів.

"Переговори з Росією не працюють. Путін порушує угоди і шантажує всіх нас. Якщо він продовжить ставити під загрозу експорт зерна з України, вільний світ повинен об'єднатися, щоб захистити перевезення за допомогою військових ескортів", - написав глава МЗС Литви в твіттері.

За його словами, це необхідно для того, щоб "обійти шантаж".