Політика

12:26 25.10.2022

Заморожені російські активи мають бути використані для відновлення України та компенсації збитків – прем'єр Польщі

2 хв читати
Заморожені російські активи мають бути використані для відновлення України та компенсації збитків – прем'єр Польщі

Заморожені російські активи мають бути використані для відновлення України та компенсації завданих РФ збитків, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Росія має відповідати за ті пошкодження, ті збитки, яких вона завдала Україні в минулому. Ми маємо досвід, що загарбники мають відповідати за результати своїх дій. Є велика кишеня з грошима, яку можна використати. Це саме ті російські активи, і російської держави, і олігархів, які зараз заморожені у Швейцарії та інших країнах. Звісно, заморожені активи можуть ще збільшитись, але саме цю кишеню, гаманець треба використовувати для відновлення України, компенсації збитків", - сказав Моравецький на Міжнародній експертній конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України у вівторок у Берліні.

Він наголосив, що мужня, героїчна боротьба України врятувала не лише Україну, а й привела до того, що багато країн вийшли з геополітичного сну. За словами Моравецького, щомісяця Україні необхідно надавати $3-5 млрд.

"Боротьба в Україні важлива тому, що підтримка України – це найкраща гарантія для нашої власної безпеки і для того, щоб ми могли забезпечити мир на найближчі десятиліття. Усі ті, хто не хоче підтримувати Україну, не налаштовані на гарантування нашої безпеки або їх втягнула російська пропаганда", - зазначив прем'єр.

Моравецький упевнений, що перемога Росії все більш малоймовірна не лише через військові успіхи України і не лише через те, що санкційні пакети діють, а й тому, що багато представників західного світу показали, що вони рішуче стоять і стоятимуть на боці України.

"Інвестиції в Україну – це не лише наш моральний обов'язок, це вимога реальної політики", - вважає Моравецький.

Він також наголосив на необхідності працювати над тим, щоб Україна могла стати членом ЄС.

Теги: #україна #відновлення #моравецький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:35 25.10.2022
Штайнмаєр готовий із Зеленським узяти на себе шефство над партнерською мережею українських та німецьких міст

Штайнмаєр готовий із Зеленським узяти на себе шефство над партнерською мережею українських та німецьких міст

12:17 25.10.2022
В Україні працюють над документом щодо реінтеграції деокупованих територій - Стефанчук

В Україні працюють над документом щодо реінтеграції деокупованих територій - Стефанчук

12:05 25.10.2022
"План Маршалла для України" потребує чітких відповідей щодо координації, структур управління та джерел фінансування - президент Швейцарії

"План Маршалла для України" потребує чітких відповідей щодо координації, структур управління та джерел фінансування - президент Швейцарії

11:59 25.10.2022
Президент Єврокомісії: Шлях відновлення України – це шлях до ЄС

Президент Єврокомісії: Шлях відновлення України – це шлях до ЄС

11:46 25.10.2022
Фінансовий "Рамштайн" має діяти під головуванням ЄС, США та України із залученням міжнародних фінансових організацій - Шмигаль

Фінансовий "Рамштайн" має діяти під головуванням ЄС, США та України із залученням міжнародних фінансових організацій - Шмигаль

11:33 25.10.2022
Штайнмаєр у Києві заявив про всебічну підтримку України

Штайнмаєр у Києві заявив про всебічну підтримку України

10:55 25.10.2022
Зеленський закликав ЄС створити фінансовий "Рамштайн" – виступ на конференції у Берліні

Зеленський закликав ЄС створити фінансовий "Рамштайн" – виступ на конференції у Берліні

07:33 25.10.2022
60 суховантажів очікують на приєднання до стамбульської зернової ініціативи

60 суховантажів очікують на приєднання до стамбульської зернової ініціативи

07:26 25.10.2022
Експерти МАГАТЕ проінспектують найближчими днями два атомні об'єкти в Україні

Експерти МАГАТЕ проінспектують найближчими днями два атомні об'єкти в Україні

06:58 25.10.2022
Шмигаль закликав партнерів організувати моніторингову місію ООН та ЄС для недопущення провокацій на Запорізькій АЕС та Каховській ГЕС

Шмигаль закликав партнерів організувати моніторингову місію ООН та ЄС для недопущення провокацій на Запорізькій АЕС та Каховській ГЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Єврокомісії: Шлях відновлення України – це шлях до ЄС

Штайнмаєр у Києві заявив про всебічну підтримку України

Шольц: Ми підтримуватимемо Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно

Зеленський закликав ЄС створити фінансовий "Рамштайн" – виступ на конференції у Берліні

Шольц і фон дер Ляєн запропонували створити новий "план Маршалла" для України

ОСТАННЄ

Стефанчук закликав парламенти країн - членів Ради Європи визнати Росію державою-терористом

Шольц: Ми підтримуватимемо Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно

Стефанчук і Пелосі обговорили надання Україні військової допомоги

Спікер МЗС України у відповідь на слова Орбана: Допомога Україні – не благодійність, це насамперед інвестиції Європи у власну безпеку

Шольц і фон дер Ляєн запропонували створити новий "план Маршалла" для України

ПАРЄ може протягом року розглянути резолюцію щодо відповідальності російських пропагандистів - нардеп Кравчук

Нардеп Кравчук: Задача украинских СМИ – способствовать тому, чтобы члены бывшей "ОПЗЖ" понесли политическую ответственность

Нардеп Кравчук: Завдання українських ЗМІ – сприяти тому, щоб члени колишньої "ОПЗЖ" понесли політичну відповідальність

Кулеба і Колонна скоординували кроки, щоб запобігти будь-яким операціям РФ під чужим прапором

США, Франція та Велика Британія прокоментували звинувачення України у спробі створити "брудну бомбу": Ми відкидаємо відверто неправдиві твердження Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА