Заморожені російські активи мають бути використані для відновлення України та компенсації збитків – прем'єр Польщі

Заморожені російські активи мають бути використані для відновлення України та компенсації завданих РФ збитків, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Росія має відповідати за ті пошкодження, ті збитки, яких вона завдала Україні в минулому. Ми маємо досвід, що загарбники мають відповідати за результати своїх дій. Є велика кишеня з грошима, яку можна використати. Це саме ті російські активи, і російської держави, і олігархів, які зараз заморожені у Швейцарії та інших країнах. Звісно, заморожені активи можуть ще збільшитись, але саме цю кишеню, гаманець треба використовувати для відновлення України, компенсації збитків", - сказав Моравецький на Міжнародній експертній конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України у вівторок у Берліні.

Він наголосив, що мужня, героїчна боротьба України врятувала не лише Україну, а й привела до того, що багато країн вийшли з геополітичного сну. За словами Моравецького, щомісяця Україні необхідно надавати $3-5 млрд.

"Боротьба в Україні важлива тому, що підтримка України – це найкраща гарантія для нашої власної безпеки і для того, щоб ми могли забезпечити мир на найближчі десятиліття. Усі ті, хто не хоче підтримувати Україну, не налаштовані на гарантування нашої безпеки або їх втягнула російська пропаганда", - зазначив прем'єр.

Моравецький упевнений, що перемога Росії все більш малоймовірна не лише через військові успіхи України і не лише через те, що санкційні пакети діють, а й тому, що багато представників західного світу показали, що вони рішуче стоять і стоятимуть на боці України.

"Інвестиції в Україну – це не лише наш моральний обов'язок, це вимога реальної політики", - вважає Моравецький.

Він також наголосив на необхідності працювати над тим, щоб Україна могла стати членом ЄС.