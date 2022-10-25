"План Маршалла для України" потребує чітких відповідей щодо координації, структур управління та джерел фінансування - президент Швейцарії

Формат координації, структури управління та джерела фінансування - на ці питання необхідно знайти якнайшвидшу відповідь для запуску нового "Плану Маршалла для України", заявив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

"Потрібні чіткі та зрозумілі відповіді, якщо хочемо ввести в дію на практиці план Маршалла", - сказав він на Міжнародній експертній конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України у вівторок у Берліні.

Кассіс наголосив, що українці в умовах, коли дата завершення війни невідома, потребують надії та перспективи на середньо- та довгострокове майбутнє, тому така підтримка України і такий план її відновлення є важливим.

Водночас президент Швейцарії наголосив на важливості довіри: і між Україною та її партнерами, і між українською владою та її громадянами.

У зв'язку з цим він нагадав про прийняті на конференції з відновлення України в Лугано на початку липня сім принципів, серед яких інклюзивність, партнерство, фокус на реформах та відкритість.

Про необхідність продовження реформ та боротьби з корупцією у процесі відновлення України заявив і генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн.

Він повідомив, що організація створила окреме бюро для супроводу процесу наближення України до стандартів ОЕСР і незабаром сподівається відкрити його в Києві.

За словами Корманна, ОЕСР також готує звіт про пріоритетні сфери для розвитку бізнесу в Україні.