Нардеп Кравчук: Завдання українських ЗМІ – сприяти тому, щоб члени колишньої "ОПЗЖ" понесли політичну відповідальність

Заступниця комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що українські журналісти, зокрема, мають сприяти тому, щоб члени колишньої фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) понесли політичну відповідальність.

"Їх (членів колишньої "ОПЗЖ" – ІФ-У) можна засуджувати… Тобто, до них має застосовуватися покарання у разі, якщо буде доведено, що вони, наприклад, зрадники. Водночас не варто забувати і про політичну відповідальність. Тому це завдання зокрема й журналістів - нагадувати, ким і де були ці політики, які робили заяви, що вони хотіли створити групу дружби з Держдумою ще за кілька місяців до вторгнення Росії в Україну", - сказала вона в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас парламентарій зазначила, що юридичний механізм дострокового припинення повноважень цих народних депутатів за неможливості внести зміни до Конституції України під час воєнного стану має запропонувати керівництво Верховної Ради.