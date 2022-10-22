Політика

15:22 22.10.2022

Італійський уряд на чолі з Мелоні склав присягу

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Італійський уряд на чолі з Мелоні склав присягу

- Церемонія приведення до присяги уряду Італії, сформованого прем'єром Джорджею Мелоні, відбулася вранці в суботу в Квірінальському палаці в Римі в присутності президента країни Серджо Маттарелли, повідомляє телеканал Rai.

Після церемонії приведення до присяги Мелоні і всі міністри за традицією сфотографувалися з главою держави.

До Ради міністрів увійшли представники коаліції правоцентристів - члени "Братів Італії", "Ліги" і партії "Вперед, Італія". Посаду глави МЗС країни обійняв видатний представник партії "Вперед, Італія" Антоніо Таяні, він же став віцепрем'єром. Ще один віцепрем'єр - Маттео Сальвіні, він також отримав посаду міністра інфраструктури.

Главою МВС став Маттео П'янтедозі, він вважається прихильником Сальвіні і принциповим борцем проти нелегальної імміграції. Міністром юстиції став Карло Нордіо (партія "Брати Італії"), міністром оборони - Гуїдо Крозетто ("Брати Італії").

Міністерство економіки очолив представник "Ліги" Джанкарло Джорджетті, Міністерство економічного розвитку - Адольфо Урсо ("Брати Італії"), Міністерство енергетики - Паоло Дзангрілло з партії "Вперед, Італія".

У вересні коаліція правоцентристів здобула впевнену перемогу на виборах. Найбільше голосів набрала партія "Брати Італії". Ще два великих учасники коаліції - партія "Ліга" Маттео Сальвіні і "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі. Сам 86-річний Берлусконі на міністерську посаду не претендував.

Як зазначали італійські ЗМІ, переговори про коаліційний уряд між трьома партіями проходили непросто, знадобилося чимало часу і зусиль.

Правоцентристи перед виборами сформували єдину передвиборчу програму. Суттєва її частина присвячена вирішенню економічних проблем Італії. Також вони вважають за потрібне посилювати дипломатичну роль Риму на світовій арені, а також - зберігати позиції Італії в союзах, членом яких вона є.

Теги: #італія #мелоні

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