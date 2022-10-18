Політика

19:24 18.10.2022

Шведські праві партії представили коаліційний уряд

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Шведські праві партії представили коаліційний уряд

Новий прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон представив у вівторок склад правоцентристського коаліційного уряду країни, що складається з трьох партій, повідомляє Associated Press.

Новий кабмін складається з 24 міністрів, серед них 13 – чоловіки, 11 – жінки. До нього увійшли 13 представників Поміркованої партії, шість – християнські демократи, п'ять – представники Ліберальної партії. На посаду міністра закордонних справ призначено Тобіаса Більстрьома з Поміркованої партії, на посаду міністра оборони - його однопартійця Поля Йонсона. Міністром енергетики призначено лідера християнських демократів Еббу Буш, міністром фінансів - представника Поміркованої партії Елізабет Свантессон.

Під час виступу в парламенті новий прем'єр заявив, що підтримує прагнення Швеції до НАТО, і що його уряд буде відданий виконанню угоди з Туреччиною, укладеної його попередниками, і покликаний позбавити підтримки Швеції курдських угруповань, які Анкара вважає терористичними.

"Разом із Фінляндією Швеція завершить вступ до НАТО", - сказав він.

Крістерссон також пообіцяв переглянути кримінальний кодекс країни та розширити повноваження поліції для боротьби зі злочинними угрупованнями.

"У жодній іншій країні Європи немає такого зростання насильства як у Швеції: цього року до цієї миті сталося 53 інциденти зі стріляниною, які спричинили жертви. Уряд розпочинає найбільшу в історії Швеції боротьбу проти організованої злочинності", - заявив він.

Також Крістерссон пообіцяв змінити підхід до імміграції: це, ймовірно, покладе край ліберальній міграційній політиці країни, зазначає агентство. "Іміграція до Швеції стала нестійкою, її результат - погана інтеграція, безробіття, зниження рівня безпеки та інші проблеми", - вважає він.

Associated Press зі свого боку зазначає, що з новим складом уряду у Швеції стався різкий розворот у бік правих партій - останні вісім років при владі була партія лівих центристів соціал-демократів.

На парламентських виборах, що відбулися у Швеції 11 вересня, перемогу здобув блок правих партій, до якого входить і Поміркована коаліційна партія.

 

 

Теги: #уряд #швеція #життя

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