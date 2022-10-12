Понад 40% українців позитивно оцінюють діяльність ОУН-УПА – опитування

Понад 40% українців позитивно оцінюють діяльність Організації українських націоналістів – Української повстанської армії (ОУН-УПА) під час Другої світової війни, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 7-13 вересня.

"З 2013 року у більш ніж п'ять разів стало менше тих, хто негативно оцінює діяльність ОУН-УПА, – з 42% до 8%. Водночас з 22% до 43% зросла частка тих, хто позитивно оцінює діяльність ОУН-УПА. Також із 27% до 37% стало більше тих, хто обрав варіант "важко сказати напевно, негативно чи позитивно", – зазначають дослідники.

У регіональному плані у 2013 році в усіх регіонах, крім заходу, було більше тих, хто негативно оцінював діяльність ОУН-УПА, порівняно з тими, хто оцінював позитивно. У 2022 році в усіх регіонах частка тих, хто їх оцінює позитивно, переважає частку тих, хто оцінює негативно.

Водночас, за даними КМІС, зберігається тенденція: що далі на захід, то виразніші позитивні оцінки. Зокрема, на заході 57% оцінюють позитивно, порівняно з 4%, які оцінюють негативно. У центрі співвідношення вже 43% проти 6%, на півдні – 37% проти 11%, на сході – 27% проти 16%. Важливо звернути увагу, що на півдні та сході більшість фактично або обирали варіант "важко сказати напевно, позитивно чи негативно" чи (рідше) "не знаю".

Автори опитування також зазначають, що такі зміни мають місце і в розрізі віку. У всіх вікових категоріях простежується покращення ставлення до ОУН-УПА, і зараз серед усіх вікових категорій частка тих, хто оцінює позитивно, переважає частку тих, хто оцінює негативно.

Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" протягом 7-13 вересня 2022 року. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1025 респондентів, що проживають в усіх регіонах України (за винятком АР Крим).

Учасниками опитування стали дорослі громадяни України (віком від 18 років та старші), які проживали на території України (у межах, контрольованих владою України до 24 лютого 2022 року).

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролювала влада України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%. За умови війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.