Політика

12:20 12.10.2022

Понад 40% українців позитивно оцінюють діяльність ОУН-УПА – опитування

3 хв читати
Понад 40% українців позитивно оцінюють діяльність ОУН-УПА – опитування

Понад 40% українців позитивно оцінюють діяльність Організації українських націоналістів – Української повстанської армії (ОУН-УПА) під час Другої світової війни, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 7-13 вересня.

"З 2013 року у більш ніж п'ять разів стало менше тих, хто негативно оцінює діяльність ОУН-УПА, – з 42% до 8%. Водночас з 22% до 43% зросла частка тих, хто позитивно оцінює діяльність ОУН-УПА. Також із 27% до 37% стало більше тих, хто обрав варіант "важко сказати напевно, негативно чи позитивно", – зазначають дослідники.

У регіональному плані у 2013 році в усіх регіонах, крім заходу, було більше тих, хто негативно оцінював діяльність ОУН-УПА, порівняно з тими, хто оцінював позитивно. У 2022 році в усіх регіонах частка тих, хто їх оцінює позитивно, переважає частку тих, хто оцінює негативно.

Водночас, за даними КМІС, зберігається тенденція: що далі на захід, то виразніші позитивні оцінки. Зокрема, на заході 57% оцінюють позитивно, порівняно з 4%, які оцінюють негативно. У центрі співвідношення вже 43% проти 6%, на півдні – 37% проти 11%, на сході – 27% проти 16%. Важливо звернути увагу, що на півдні та сході більшість фактично або обирали варіант "важко сказати напевно, позитивно чи негативно" чи (рідше) "не знаю".

Автори опитування також зазначають, що такі зміни мають місце і в розрізі віку. У всіх вікових категоріях простежується покращення ставлення до ОУН-УПА, і зараз серед усіх вікових категорій частка тих, хто оцінює позитивно, переважає частку тих, хто оцінює негативно.

Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" протягом 7-13 вересня 2022 року. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1025 респондентів, що проживають в усіх регіонах України (за винятком АР Крим).

Учасниками опитування стали дорослі громадяни України (віком від 18 років та старші), які проживали на території України (у межах, контрольованих владою України до 24 лютого 2022 року).

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролювала влада України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%. За умови війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.

Теги: #оун_упа #опитування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:01 05.10.2022
Майже 20% українців утратили контакт із родичами внаслідок російського вторгнення – опитування

Майже 20% українців утратили контакт із родичами внаслідок російського вторгнення – опитування

12:00 05.10.2022
Майже 20% українців утратили контакт із родичами внаслідок російського вторгнення – опитування

Майже 20% українців утратили контакт із родичами внаслідок російського вторгнення – опитування

11:58 03.10.2022
Більшість українців заявляють про готовність до можливих проблем з опаленням узимку

Більшість українців заявляють про готовність до можливих проблем з опаленням узимку

15:09 26.09.2022
Більшість українців вважає, що громадянське суспільство має брати участь у відборі суддів – соцопитування

Більшість українців вважає, що громадянське суспільство має брати участь у відборі суддів – соцопитування

12:06 26.09.2022
Більшість опитаних українців вважають успіхи ЗСУ на полі бою результатом спільних зусиль України та країн Заходу

Більшість опитаних українців вважають успіхи ЗСУ на полі бою результатом спільних зусиль України та країн Заходу

22:54 23.09.2022
87% жителів Енергодара проти виходу Запорізької області зі складу України та входження її до складу Росії, 7% не визначилися – опитування

87% жителів Енергодара проти виходу Запорізької області зі складу України та входження її до складу Росії, 7% не визначилися – опитування

12:44 23.09.2022
Підтримка приєднання до РФ у 2014 році серед жителів Херсонської та Запорізької областей була 4-6% - КМІС

Підтримка приєднання до РФ у 2014 році серед жителів Херсонської та Запорізької областей була 4-6% - КМІС

12:23 22.09.2022
В Україні за 2 роки вчетверо поменшало охочих емігрувати до США чи ЄС – КМІС

В Україні за 2 роки вчетверо поменшало охочих емігрувати до США чи ЄС – КМІС

15:36 20.09.2022
Кличко залишається лідером рейтингу кандидатів на посаду мера Києва – опитування

Кличко залишається лідером рейтингу кандидатів на посаду мера Києва – опитування

14:29 20.09.2022
Пожертви для армії та постраждалих унаслідок війни робили 81% українців - опитування

Пожертви для армії та постраждалих унаслідок війни робили 81% українців - опитування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лідери країн-членів Бухарестської дев'ятки, а також Північної Македонії та Чорногорії зажадали від РФ негайно припинити атаки на цивільну інфраструктуру в Україні

США мають намір продовжувати надавати підтримку Україні стільки, скільки потрібно

Указ про визнання "північних територій" частиною Японії підтверджує прихильність України міжнародному праву – заява МЗС

Голова Європарламенту виступила на саміті ЄС за запровадження стелі цін на газ, закликала посилити військову допомогу Україні

Лідери ЄС на неформальній зустрічі в Празі підтвердили відданість подальшій військовій і фінансовій підтримці України

ОСТАННЄ

Нинішні санкції ЄС проти РФ неефективні, потрібен їх перегляд

Лідери G7 обіцяють і надалі допомагати Україні, зокрема озброєннями

Зеленський у телефонній розмові з Драгі розповів про наслідки ракетного удару Росії

Стефанчук: Визнання РФ державою - спонсором тероризму спричинить санкції для країн, які співпрацюють з нею в будь-яких сферах

Зеленський у розмові з главою уряду Австралії закликав посилити допомогу в безпековій сфері Україні

Лідери країн-членів Бухарестської дев'ятки, а також Північної Македонії та Чорногорії зажадали від РФ негайно припинити атаки на цивільну інфраструктуру в Україні

Більшість країн опиниться в дуже вразливому та незахищеному становищі, якщо візьме гору російське бачення майбутнього - постпред України в ООН

США мають намір продовжувати надавати підтримку Україні стільки, скільки потрібно

Україна та Польща працюватимуть над посиленням ізоляції Росії – Зеленський

Делегація Ради візьме участь в Асамблеї Міжпарламентського союзу в Руанді - Корнієнко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА