Лідери G7 обіцяють і надалі допомагати Україні, зокрема озброєннями

Лідери країн G7 у вівторок знову заявили про готовність продовжувати підтримувати Україну, постачати їй озброєння та надавати гуманітарну допомогу.

"Ми запевнили президента Зеленського, що непохитно та рішуче віддані наданню Україні необхідної підтримки, щоб вона могла відстоювати суверенітет і територіальну цілісність", - йдеться у заяві глав держав та урядів G7 за підсумками віртуальної зустрічі.

У документі наголошується, що ці країни готові надавати Києву "фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та юридичну допомогу, а також підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".

"Ми продовжимо координувати зусилля для задоволення невідкладних потреб України у військовій техніці та засобах оборони", - йдеться у заяві.

Крім того, лідери країн G7 наголосили, що допомагатимуть Україні й у підготовці до зимового періоду.

У G7, зокрема, знову засудили нещодавні удари по українській території. Лідери цих країн також закликали Білорусь не надавати підтримки російським військовим.

Крім цього, у "Великій сімці" привітали проведення розслідування щодо інцидентів із витоками газу з трубопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".

Глави держав та урядів країн G7 у вівторок провели переговори у режимі відеоконференції для обговорення ситуації в Україні. У відеоконференції взяв участь президент України Володимир Зеленський.