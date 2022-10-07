Політика

15:35 07.10.2022

Лідери ЄС на неформальній зустрічі в Празі підтвердили відданість подальшій військовій і фінансовій підтримці України

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Лідери ЄС на неформальній зустрічі в Празі підтвердили відданість подальшій військовій і фінансовій підтримці України

Обговорення українського питання в рамках неформального саміту Європейського Союзу тривало понад дві години, під час якого було заявлено про подальшу військову та фінансову підтримку Україні.

Про це в п'ятницю журналістам повідомило джерело ЄС, коментуючи перебіг неформальної зустрічі, що відбувається в Празі, яка нині головує в ЄС.

"Лідери підтвердили підтримку України та свою прихильність і надалі продовжувати військову та фінансову підтримку" - окреслив співрозмовник позицію лідерів ЄС.

За словами джерела, виступ президента України Володимира Зеленського через відеозв'язок розпочався об 11:30 (12:30 за Києвом), після чого тривало обговорення українського питання понад дві з половиною години, яке закінчилось після 13:30 (14:30 за Києвом).

Потім лідери ЄС обговорили енергетичне питання, зокрема пропозицію президента Євроради Шарля Мішеля у сфері постачань, зниження попиту та проблему цін. "Рада повернеться до цього питання з письмовими висновками на офіційному жовтневому саміті", - уточнило джерело.

Теги: #україна #єс

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