Політика

19:45 04.10.2022

Генсек НАТО Столтенберг отримав заявку України про вступ до Альянсу

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Генсек НАТО Столтенберг отримав заявку України про вступ до Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг отримав заявку України про вступ до Північноатлантичного альянсу, підписану президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком минулого тижня.

"На сьогодні генсек НАТО отримав цю заявку офіційно шляхом вручення ноти. Наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної ради, тобто на рівні послів держави-членів НАТО в Брюсселі", - сказав він на брифінгу у вівторок.

Він уточнив, що низка держав уже офіційно підтримала рішення Бухарестського саміту 2008 року, яке передбачає, що Україна стане членом НАТО.

Жовква також додав, що Україна, ґрунтуючись на досвіді вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, розраховує, що її шлях до вступу до НАТО здійснюватиметься без застосування інструменту ПДЧ. "Президент України та дипломатична служба ведуть переговори з державами-членами НАТО, щоб така заявка отримала практичний розгляд", - підсумував він.

 

 

Теги: #нато #генсек #заявка

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