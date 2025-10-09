Генсек НАТО візьме участь у Парламентській асамблеї Альянсу у Словенії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у понеділок, 13 жовтня, візьме участь у 71-й щорічній сесії Парламентської асамблеї (ПА) Альянсу в Любляні, Словенія.

Як повідомляє пресслужба НАТО, він виступить на пленарному засіданні та візьме участь у сесії питань і відповідей, яку модеруватиме президент ПА Маркос Перестрелло.

Також Рютте під час перебування в Любляні зустрінеться з президентом Словенії Наташею Пірц Мусар, прем'єр-міністром Робертом Голобом, міністром закордонних справ Танею Фалон, міністром оборони Борутом Сайовичем та спікером Національних зборів Уршкою Клакочар Зупанчич.

Парламентська асамблея НАТО – це міжпарламентський консультативний орган Північно-Атлантичного Альянсу, заснований у 1955 році, який надає можливість парламентам країн-членів НАТО обговорювати питання, пов'язані з безпекою та Альянсом. Кожен член ПА НАТО представляє свій національний парламент, а сама асамблея складається з делегатів від парламентів усіх країн-членів Альянсу.