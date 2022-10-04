Рада Федерації РФ ратифікувала т.зв. договори про анексію "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей України

Рада Федерації РФ у вівторок ратифікувала "договори" про входження до складу РФ частково окупованих російськими військами Херсонської та Запорізької областей України, а також т.зв. Донецької та Луганської народних республік, які незаконно проголошені на території Донецької та Луганської областей.

Відповідні проєкти законів про ратифікацію раніше вніс до Державної думи (парламенту) президент РФ. Згідно з ними межі територій "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей визначаються межами на день їх утворення та день "прийняття" до РФ. 2 жовтня Держдума РФ ратифікувала ці "договори".

Раніше за результатами фіктивних псевдореферендумів у Москві було підписано "договори" про входження Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок заявив, що "нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор – про російський фарс з якимись там папірцями та якимись там анексіями ніхто й не згадує. Крім, звісно, правоохоронних органів України".