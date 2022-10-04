Політика

11:23 04.10.2022

Рада Федерації РФ ратифікувала т.зв. договори про анексію "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей України

1 хв читати

Рада Федерації РФ у вівторок ратифікувала "договори" про входження до складу РФ частково окупованих російськими військами Херсонської та Запорізької областей України, а також т.зв. Донецької та Луганської народних республік, які незаконно проголошені на території Донецької та Луганської областей.

Відповідні проєкти законів про ратифікацію раніше вніс до Державної думи (парламенту) президент РФ. Згідно з ними межі територій "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей визначаються межами на день їх утворення та день "прийняття" до РФ. 2 жовтня Держдума РФ ратифікувала ці "договори".

Раніше за результатами фіктивних псевдореферендумів у Москві було підписано "договори" про входження Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок заявив, що "нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор – про російський фарс з якимись там папірцями та якимись там анексіями ніхто й не згадує. Крім, звісно, правоохоронних органів України".

Теги: #рф #договори #рада_федерації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:51 04.10.2022
Зеленський: Перспектива бойових дій залишається очевидною – усе більше окупантів намагаються втекти

Зеленський: Перспектива бойових дій залишається очевидною – усе більше окупантів намагаються втекти

20:56 03.10.2022
Маск запропонував поступитися РФ Кримом, Подоляк запропонував натомість демілітаризувати РФ

Маск запропонував поступитися РФ Кримом, Подоляк запропонував натомість демілітаризувати РФ

16:07 03.10.2022
Конституційний Суд України наполягає на припиненні членства КС РФ у Всесвітній конференції конституційного правосуддя

Конституційний Суд України наполягає на припиненні членства КС РФ у Всесвітній конференції конституційного правосуддя

13:23 03.10.2022
У Москві стверджують, що "ДНР" та "ЛНР" увійдуть до складу Росії у межах 2014 року, щодо Херсонської та Запорізької областей продовжиться "обговорення з населенням"

У Москві стверджують, що "ДНР" та "ЛНР" увійдуть до складу Росії у межах 2014 року, щодо Херсонської та Запорізької областей продовжиться "обговорення з населенням"

09:31 03.10.2022
За добу російські окупанти втратили 320 людей особового складу, 11 безпілотників і літак – Генштаб ЗСУ

За добу російські окупанти втратили 320 людей особового складу, 11 безпілотників і літак – Генштаб ЗСУ

19:41 02.10.2022
Рада на найближчому засіданні проголосує за законопроєкт про націоналізацію російського майна

Рада на найближчому засіданні проголосує за законопроєкт про націоналізацію російського майна

08:52 02.10.2022
Повітряні сили ЗС України збили п'ять із семи іранських дронів-камікадзе, які атакували Миколаївщину

Повітряні сили ЗС України збили п'ять із семи іранських дронів-камікадзе, які атакували Миколаївщину

07:37 02.10.2022
Наступного тижня голова МАГАТЕ Гроссі відвідає Київ і Москву

Наступного тижня голова МАГАТЕ Гроссі відвідає Київ і Москву

07:26 02.10.2022
Австралія запровадила додаткові санкції проти 28 високопосадовців із РФ

Австралія запровадила додаткові санкції проти 28 високопосадовців із РФ

20:55 01.10.2022
Росія приховує кількість втрат о/с російських військ

Росія приховує кількість втрат о/с російських військ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР вимагатиме від міжнародної спільноти засудити анексію РФ українських територій

Глави 9 європейських держав закликали західні країни збільшити військову підтримку України

Керівники комітетів з європейських справ парламентів країн ЄС закликали посилити ізоляцію РФ - заява

Ізраїль підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та не визнає анексії чотирьох областей РФ

Прем'єр Японії: Так зване "приєднання" РФ українських регіонів - це зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України, воно ніколи не буде визнано

ОСТАННЄ

Кулеба: Ті, хто пропонує Україні відмовитися від своєї землі, не повинні прикривати словом "мир" слова "нехай росіяни вб'ють безневинних українців"

Членство України в НАТО не повинно залучати Альянс до війни – президент Болгарії

ВР вимагатиме від міжнародної спільноти засудити анексію РФ українських територій

Кулеба та глава МЗС Канади обговорили заявку України до НАТО, допомогу у розмінуванні та питання безпеки

Процес прийняття України в НАТО має розпочатися незалежно від війни - глава Міноборони Литви

Абсолютна більшість українців підтримує вступ України до НАТО та ЄС

Глава МЗС Кулеба відвідає низку країн Африки

Порошенко закликав НАТО розпочати переговори про вступ України до Альянсу

Україна стане членом НАТО після перемоги над РФ - глава делегації Ради в ПА НАТО

Глави 9 європейських держав закликали західні країни збільшити військову підтримку України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА