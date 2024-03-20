ДОТ підписав договори на харчування для ЗСУ на другий квартал: економія на комплектах становить 2 млрд грн

Державний оператор тилу (ДОТ) підписав договори на постачання харчування для Збройних сил України на другий квартал, економія на комплектах продуктів харчування становить 2 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба ДОТ, очікується, що щоквартальна економія на продуктах становитиме понад 500 млн грн.

Зазначено, що цей показник досягається за рахунок економії на десятці найуживаніших продуктів порівняно з цінами в попередніх договорах: 1. Свинина, лопатка без кістки заморожена - 17% економії; 2. Свинина, стегно заморожене - 31% економії; 3. Куряче філе заморожене - 27% економії; 4. Крупа гречана ядриця - 51% економії; 5. Свинина, корейка без кістки заморожена - 25% економії; 6. Олія соняшникова рафінована - 31% економії; 7. Цукор - 27% економії; 8. Цибуля ріпчаста свіжа - 36% економії; 9. Свинина, ошийок охолоджений - 17% економії; 10. Шинка, грудинка (копчена) - 14% економії.

"Вартість продуктів базується на індексі споживчих цін і переглядається щомісяця, відображаючи динаміку ринку. Гнучкий підхід до формування цін дає змогу придбати якісні товари за їхньою ринковою вартістю", - наголосили в ДОТ.