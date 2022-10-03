Членство України в НАТО не повинно залучати Альянс до війни – президент Болгарії

Рішення про приєднання України до НАТО має бути ухвалене лише після розробки ясних параметрів щодо мирного врегулювання конфлікту між РФ та Україною, які мають бути прийняті та застосовані обома воюючими державами, йдеться в позиції президента Болгарії Румена Радєва щодо декларації про членство України в НАТО, ухваленої днями низкою країн східної Європи.

Як повідомляється на сайті "Радіо Болгарія" у понеділок, повного тексту декларації глава Болгарської держави не підтримав.

"Військові дії на території України сьогодні вимагають, щоб її членство в Альянсі було обговорено в рамках повного складу Північноатлантичної ради і не призводило до ризику в прямому залученні країн-членів НАТО до війни", - йдеться в позиції президента Болгарії, поширеної Президентством.