ВР вимагатиме від міжнародної спільноти засудити анексію РФ українських територій

Верховна Рада має намір звернутися до ООН, ЄС, НАТО, парламентів та урядів усіх держав світу і міжнародних організацій з вимогами засудити проведені Росією фіктивні референдуми на тимчасово окупованих територіях України та включення їх до свого складу.

Відповідний проєкт постанови №8091 про заяву Верховної Ради у зв'язку із злочинними рішеннями керівництва РФ щодо спроби анексії тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України зареєстровано в парламенті в понеділок.

Як випливає з тексту звернення, оприлюдненого на сайті Верховної Ради, народні депутати також вимагатимуть від міжнародних інституцій посилити санкційний тиск на Росію та її посадових осіб, щоб змусити її негайно припинити агресію, вивести свої збройні формування з території України та відновити її територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Народні депутати також просять визнати РФ державою - спонсором тероризму, збільшити надання Україні військової допомоги, зокрема наступальної зброї, підтримати ініціативу створення спеціального кримінального трибуналу щодо злочину РФ.

Крім того, Верховна Рада у зверненні попросить світову громадськість підтримати прагнення українського народу до якнайшвидшого надання Україні членства в Європейському Союзі та НАТО.

Серед авторів проєкту постанови - голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та віцеспікер Олена Кондратюк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, співголови фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов та Ірина Геращенко, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.